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Онс Жабер: надеюсь, я стану первой ракеткой мира. Кто-то должен остановить Свёнтек

Онс Жабер: надеюсь, я стану первой ракеткой мира. Кто-то должен остановить Свёнтек
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Третья ракетка мира, тунисская теннисистка Онс Жабер заявила, что намерена стать лучшей в мире. В настоящее время рейтинг WTA возглавляет 21-летняя полька Ига Свёнтек.

«Открытый чемпионат Франции сложился для меня не лучшим образом. Но я была вознаграждена в Берлине, потому что проявила терпение, пережив разочарование после «Ролан Гаррос».

Я хотела бы стать первым номером в мире. Надеюсь, у меня это получится. Просто кто-то должен остановить Игу, правда. Да, надо многим жертвовать, усердно работать, но это окупается», — приводит слова Жабер издание Tennis 365.

В настоящее время Онс Жабер и Ига Свёнтек готовятся к Уимблдону. Женский турнир пройдёт с 27 июня по 9 июля.

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