Стала известна соперница Касаткиной по четвертьфиналу на турнире в Бад-Хомбурге

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску во втором круге турнира категории WTA-250, который проходит в Бад-Хомбурге (Германия), обыграла британку Кэйти Суон со счётом 6:4, 6:4 и вышла в третий раунд турнира, где сыграет с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной.



Ранее в матче второго круга первая сеяная Касаткина нанесла поражение представительнице Германии Юле Нимайер, получившей уайлд-кард от организаторов, со счётом 6:1, 3:6, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 43 минуты. В первом круге Дарья переиграла Андреа Петкович – 6:1, 6:2.



Встреча Касаткиной и Андрееску состоится завтра, 23 июня. Ранее соперницы встречались друг с другом один раз – в 2019 году. Тогда сильнее оказалась канадка, одержавшая победу в трёх сетах.