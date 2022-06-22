Надаль разгромил Вавринку на выставочном турнире в Харлингеме

Четвёртая ракетка мира Рафаэль Надаль обыграл 265-ю ракетку мира Стэна Вавринку на выставочном турнире в Харлингеме со счётом 6:2, 6:3. Встреча продлилась 1 час и 2 минуты.



Отметим, что для испанского теннисиста этот матч стал первым на траве с Уимблдона-2019. Кроме того, Надаль сыграл впервые с победного Открытого чемпионата Франции. Теперь его победная серия достигла восьми матчей.



Вавринка предыдущий матч проводил на турнире ATP в Лондоне 16 июня. Тогда он во втором круге уступил Томми Полу.



В сезоне-2022 36-летний Рафаэль Надаль выиграл уже два турнира «Большого шлема». В январе он победил на Открытом чемпионате Австралии, а ранее в июне выиграл «Ролан Гаррос», несмотря на травмированную стопу.



Напомним, тренер Надаля сообщил о том, что Рафаэль намерен выиграть календарный «Большой шлем» по итогам нынешнего сезона.

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