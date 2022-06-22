Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тренер Надаля рассказал о планах испанца выиграть календарный «Большой шлем»

Тренер Надаля рассказал о планах испанца выиграть календарный «Большой шлем»
Комментарии

Карлос Мойя, тренер Рафаэля Надаля, рассказал о целях теннисиста выиграть календарный «Большой шлем» в 2022 году. Ранее Рафаэль выиграл Открытые чемпионаты Австралии и Франции.

«Это реалистичная цель, прямо сейчас он единственный, кто может достичь её в этом году. Впервые в своей карьере он в состоянии добиться этого, но мы видим это как нечто далёкое. Он прошёл только полпути.

Мы должны постепенно двигаться к этой цели, однако это не первостепенная задача, хотя мы не собираемся отказываться от неё», – цитирует Мойю Eurosport.

Напомним, в мужском одиночном разряде этого добились только Дон Бадж (1938) и Род Лейвер (1962 и 1969).

На данный момент Надаль занимает четвёртое место в рейтинге ATP.

Новость по теме
Тони Надаль: почти невозможно, чтобы Рафа когда-нибудь сыграл на моём турнире в Мальорке
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022