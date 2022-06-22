Тренер Надаля рассказал о планах испанца выиграть календарный «Большой шлем»
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Карлос Мойя, тренер Рафаэля Надаля, рассказал о целях теннисиста выиграть календарный «Большой шлем» в 2022 году. Ранее Рафаэль выиграл Открытые чемпионаты Австралии и Франции.
«Это реалистичная цель, прямо сейчас он единственный, кто может достичь её в этом году. Впервые в своей карьере он в состоянии добиться этого, но мы видим это как нечто далёкое. Он прошёл только полпути.
Мы должны постепенно двигаться к этой цели, однако это не первостепенная задача, хотя мы не собираемся отказываться от неё», – цитирует Мойю Eurosport.
Напомним, в мужском одиночном разряде этого добились только Дон Бадж (1938) и Род Лейвер (1962 и 1969).
На данный момент Надаль занимает четвёртое место в рейтинге ATP.
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