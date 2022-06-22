Кирьос негативно высказался на тему легализации коучинга в теннисе

Австралийский теннисист, 45-я ракетка мира Ник Кирьос негативно высказался на тему легализации коучинга в ATP-туре.
«Совершенно не согласен. Теннис потеряет одну из немногих уникальных черт, которых нет ни в одном другом виде спорта. Раньше игрок должен был сам со всем разбираться. В этом и была вся прелесть.
Что случится, если более классный игрок встретится с низкорейтинговым, у которого нет тренера или он не может себе его позволить?» – написал Кирьос в «Твиттере».
Ранее австралийский теннисист снялся с травяного тунирна ATP-250 на Мальорке из-за травмы мышц живота. Сегодня Ник Кирьос должен был встретиться с испанцем Роберто Баутиста-Агутом. Испанец автоматически выходит в четвертьфинал турнира, где встретится с победителем Даниилом Медведевым, одолевшим Аслана Карацева.
- 22 июня 2022
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