Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кирьос негативно высказался на тему легализации коучинга в теннисе

Кирьос негативно высказался на тему легализации коучинга в теннисе
Комментарии

Австралийский теннисист, 45-я ракетка мира Ник Кирьос негативно высказался на тему легализации коучинга в ATP-туре.

«Совершенно не согласен. Теннис потеряет одну из немногих уникальных черт, которых нет ни в одном другом виде спорта. Раньше игрок должен был сам со всем разбираться. В этом и была вся прелесть.

Что случится, если более классный игрок встретится с низкорейтинговым, у которого нет тренера или он не может себе его позволить?» – написал Кирьос в «Твиттере».

Ранее австралийский теннисист снялся с травяного тунирна ATP-250 на Мальорке из-за травмы мышц живота. Сегодня Ник Кирьос должен был встретиться с испанцем Роберто Баутиста-Агутом. Испанец автоматически выходит в четвертьфинал турнира, где встретится с победителем Даниилом Медведевым, одолевшим Аслана Карацева.

Новость по теме
Ник Кирьос снялся с турнира на Мальорке из-за травмы
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022