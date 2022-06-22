Рублёв, Хачанов и Карацев сыграют на турнире ATP-500 в Гамбурге

Российские теннисисты Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Аслан Карацев сыграют на турнире категории ATP-500 в Гамбурге. Об этом сообщает журналист Михал Самульски в «Твиттере».



Помимо троих россиян, на турнире также сыграют Карлос Алькарас, Янник Синнер, Диего Шварцман, Пабло Карреньо-Буста, Гаэль Монфис, Ботик ван де Зандсхулп, Николас Басилашвили, Холгер Руне, Филип Краинович, Себастьян Баэс, Оскар Отте, Алехандро Давидович-Фокина, Александр Бублик, Франсиско Серундоло, Эмиль Руусувуори, Алекс Молчан, Таллон Грикспор, Ласло Джере, Мартон Фучович и Борна Чорич.

Турнир категории ATP-500 начнётся 18 июля и завершится 24 июля. Действующим победителем турнира ATP в Гамбурге является Пабло Карреньо-Буста, переигравший в финале прошлого года Филипа Краиновича в двух сетах.