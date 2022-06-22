Карацев не дожал Медведева. Даниил спешит забронировать 1-е место в рейтинге до US Open

Даниил Медведев спешит забронировать первое место в рейтинге до US Open. В стартовом поединке на Мальорке его не дожал Аслан Карацев, и Даниил одержал волевую победу в трёх сетах.
Две недели подряд Даниил Медведев доходил до финалов на травяных турнирах. Сначала он выступал на ATP-250 в Хертогенбосхе, а затем из Нидерландов перебрался в Германию, где дошёл до решающего матча на ATP-500 в Галле. Любопытно, что и там, и там россиянин проиграл соперникам по всем статьям. Причём в последнем матче его тренер даже не досидел поединок до конца, собрал вещи и покинул корт. И вот сейчас на Мальорке Медведев имеет последний шанс во время короткого травяного сезона заполучить наконец титул. Напомним, в прошлом году всё там же на Мальорке Даниил выиграл свой первый в карьере трофей на этом покрытии и теперь приехал защищать титул.
О своих ожидания от нового турнира Даниил рассказал перед стартовым матчем: «Я постараюсь выиграть его. В своих последних двух турнирах я дошёл до финала, что неплохо. Ведь это значит, что ты был лучше многих своих соперников — но я играл недостаточно хорошо. Мне нужно улучшить свой теннис, чтобы выиграть турнир. Два месяца назад мне пришлось сделать операцию, и я до сих пор не готов физически на 100%. Я играю в хороший теннис. Иногда мне не хватает уверенности в самых важных моментах турнира. Я с нетерпением жду начала моей лучшей части сезона, а именно американского тура и Открытого чемпионата США».
Как высоко сеянный Медведев начинал турнир на Мальорке со 2-го круга. А его первый соперник определился в матче между Асланом Карацевым и Хауме Мунаром, в котором россиянин одержал волевую победу. Отметим, что у Аслана после поездки в Австралию дела пошли из рук вон плохо – с февраля он смог одержать всего три победы при 13 поражениях. Карацев никак не мог найти свою прошлогоднюю игру, в итоге расстался с немецким тренером, и теперь на турнире в Мальорке с ним работает Борис Собкин, известный многолетним сотрудничеством с Михаилом Южным.
Отметим, что Даниил неплохо играет с соотечественниками. При 10 победах он потерпел до этого только четыре поражения. И одно из них приходится на матч с Карацевым – на «Мастерсе» в Риме-2021 Аслан выбил Даниила из сетки во 2-м круге. И поединок на Мальорке-2022 стал для этих партнёров по сборной России лишь вторым в истории их противостояния. Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков в интервью «Чемпионату» поделился ожиданиями перед матчем Медведев — Карацев: «Карацев обыграл великого теннисиста Мунара, который просто-напросто лучший на траве — но обыграл с трудом. Даня сейчас в хорошей форме. Не думаю, что он проиграет этот матч. Он набрал форму и умеет здорово играть на траве. Прошлый матч с Карацевым он проиграл в Риме. Думаю, сейчас захочет взять реванш. Медведев хорошо играет на траве. Не знаю, что может его потревожить, чтобы не выиграть этот матч. Карацев сегодня не тот, что был в прошлом году в полуфинале Australian Open. Он позитивно начал этот год, с победы на турнире в Сиднее, но сейчас Карацев играет неровно. Может, он будет лупить по девяткам, но не думаю, что Медведев позволит Аслану показать такую игру».
Соперники некоторое время чётко брали свои подачи, примеряясь к чужим. Первым добрался до брейк-пойнта Карацев, который сразу же добился брейка и повёл 3:2. Медведев тут же вцепился в следующий гейм, добился четырёх брейк-пойнтов, но так их и не реализовал. Больше шансов у Даниила до конца партии не было, зато Аслан в 9-м гейме упустил два сетбола на приёме, но затем уверенно подал на сет, к радости Собкина, который внимательно следил за Карацевым с трибуны – 6:4 за 54 минуты. Кстати, наставник Медведева – француз Жиль Сервара – тоже был на матче. Так что его уход с финала турнира в Галле был лишь мимолётным эпизодом, а не более глубоким конфликтом.
Во втором сете теннисисты практически до самого конца уверенно держали свои подачи, и только небольшие ошибки Карацева в 8-м гейме привели к брейку Медведева, который тут же подал на партию – 6:3. А вот третий сет у Аслана вообще не получился. Даниил с самого начала захватил инициативу, повёл с брейком – 2:0, а к концу партии только развил преимущество – 5:1. Осталось только подать на матч, что он с блеском и сделал – 4:6, 6:3, 6:2 за 2 часа 19 минут.
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Вот так Даниил Медведев с камбэка начал защиту титула на Мальорке. Лидер мирового рейтинга одержал волевую победу над Асланом Карацевым и вышел в 1/4 финала, где сразится с испанцем Роберто Баутиста-Агутом. Даниил уже набрал 45 рейтинговых очков, и в случае завоевания титула на Мальорке (250 очков) он забронирует себе лидерство в рейтинге до самого US Open. Дело в том, что в понедельник, 15 августа, у Даниила сгорит 1000 очков за титул на «Мастерсе» в Канаде-2021. И тогда его теоретически может обойти не играющий сейчас из-за травмы ноги Александр Зверев. И чтобы обезопасить себя от потери первого места, Даниилу осталось набрать к тому времени 135 очков. Как видно из таблицы, у ближайших преследователей – Джоковича и Надаля – очков сгорит ещё больше.
|дата
|Медведев
|Зверев
|Джокович
|Надаль
|20.6
|очки
|8160
|7030
|6770
|6525
|27.6
|Мальорка-2021, Истб-2019
|-250
|Мальорка-2022
|45
|остаток
|7955
|7030
|6770
|6525
|11.7
|Уимблдон-2021
|-180
|-180
|-2000
|-360
|остаток
|7775
|6850
|4770
|6165
|18.7
|Бостад-2021, Гамбург-2020
|остаток
|7775
|6850
|4770
|6165
|25.7
|Гштаад, Умаг-2021
|остаток
|7775
|6850
|4770
|6165
|1.8
|Вашингтон-2019, Киц-2021
|-150
|остаток
|7625
|6850
|4770
|6165
|8.8
|Канада-2019, Ваш-2021
|-90
|-545
|остаток
|7625
|6760
|4770
|5620
|15.8
|Канада-2021
|-1000
|остаток
|6625
|6760
|4770
|5620
|22.8
|Цинциннати-2021
|-360
|-1000
|остаток
|6265
|5760
|4770
|5620
|29.8
|Уинстон-Сейлем-2021
|остаток
|6265
|5760
|4770
|5620
Недостающие очки Даниилу лучше набрать именно сейчас, чтобы со спокойной душой отправиться в отпуск перед сезоном на харде. Напомним, все теннисисты из России и Беларуси не допущены до Уимблдона, который пройдёт с 27 июня по 10 июля.
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