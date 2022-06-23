Энди Маррей рассказал о первых словах жены, когда он опять потерял обручальное кольцо

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, британский теннисист Энди Маррей рассказал, как его супруга отреагировала на потерю обручального кольца.
По словам Маррея, он не раз и не два терял обручальное кольцо, последний раз это случилось на турнире в Индиан-Уэллсе ранее в этом году. До этого он терял кольцо в октябре 2021 года.
«Это было не в первый раз. А потом это случилось шесть месяцев спустя на поле для гольфа, когда я вернулся в Индиан-Уэллс. Я заметил, что мои шнурки развязались, когда я шёл обратно к машине, и кольца снова не было, что по многим причинам выглядит не очень хорошо. Я привязываю его к шнуркам, чтобы держать клюшку для гольфа или играть в теннис, но оно несколько раз отрывалось. Жена сказала, что вроде как привыкла к этому…
Когда я позвонил ей, она сказала: «Это всего лишь кольцо, но я действительно хотела получить ещё одно кольцо. Так что мы купим тебе новое кольцо, и себе я тоже закажу». Так что это было своеобразным наказанием. Во всяком случае я не мог сосчитать по пальцам одной руки, сколько раз это случалось. Но кольцо всегда удавалось вернуть», — приводит слова Энди GQ.
USTA официально допустила россиян до участия в US Open:
- 23 июня 2022
-
09:46
-
09:28
-
08:36
-
08:28
-
08:21
-
08:16
-
08:07
-
08:04
-
07:27
-
01:58
-
00:44
- 22 июня 2022
-
23:56
-
23:05
-
22:49
-
22:23
-
21:59
-
21:38
-
21:25
-
21:18
-
20:52
-
20:27
-
19:53
-
18:54
-
18:43
-
18:05
-
17:49
-
17:38
-
16:35
-
16:24
-
15:14
-
15:09
-
14:31
-
14:00
-
13:44
-
13:42