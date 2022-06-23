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Энди Маррей рассказал о первых словах жены, когда он опять потерял обручальное кольцо

Энди Маррей рассказал о первых словах жены, когда он опять потерял обручальное кольцо
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, британский теннисист Энди Маррей рассказал, как его супруга отреагировала на потерю обручального кольца.

По словам Маррея, он не раз и не два терял обручальное кольцо, последний раз это случилось на турнире в Индиан-Уэллсе ранее в этом году. До этого он терял кольцо в октябре 2021 года.

«Это было не в первый раз. А потом это случилось шесть месяцев спустя на поле для гольфа, когда я вернулся в Индиан-Уэллс. Я заметил, что мои шнурки развязались, когда я шёл обратно к машине, и кольца снова не было, что по многим причинам выглядит не очень хорошо. Я привязываю его к шнуркам, чтобы держать клюшку для гольфа или играть в теннис, но оно несколько раз отрывалось. Жена сказала, что вроде как привыкла к этому…

Когда я позвонил ей, она сказала: «Это всего лишь кольцо, но я действительно хотела получить ещё одно кольцо. Так что мы купим тебе новое кольцо, и себе я тоже закажу». Так что это было своеобразным наказанием. Во всяком случае я не мог сосчитать по пальцам одной руки, сколько раз это случалось. Но кольцо всегда удавалось вернуть», — приводит слова Энди GQ.

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