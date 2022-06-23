Рафаэль Надаль прокомментировал победу над Стэном Вавринкой в Харлингеме

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль прокомментировал победу над швейцарцем Стэном Вавринкой на выставочном турнире в Харлингеме. Надаль обыграл Вавринку со счётом 6:2, 6:3.
«Я давно не играл на траве. После 2019 года я не мог играть на траве из-за тяжёлых моментов, которые мы пережили из-за пандемии, а в прошлом году я получил травму. Поэтому рад вернуться туда, где мы сейчас находимся. Всегда было приятно играть здесь, в Харлингеме. Это особенное возвращение.
Я стал старше, и мне уже не удаётся играть столько матчей, как раньше. Для меня идеально сыграть здесь пару матчей до старта Уимблдона. Это помогает мне ощутить хоть какую-то борьбу перед Уимблдоном», — приводит слова Рафаэля Eurosport.
USTA официально допустила россиян до участия в US Open:
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