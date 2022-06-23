Дарья Касаткина — Бьянка Андрееску: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала в Бад-Хомбурге

Сегодня, 23 июня, в четвертьфинальном матче турнира категории WTA-250 в Бад-Хомбурге (Германия) сыграют 64-я ракетка мира из Канады Бьянка Андрееску и 13-я ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина. Начало матча запланировано на 14:30 мск.

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Андрееску. Она выиграла у Касаткиной во втором круге домашнего турнира WTA-1000 в Торонто в 2019-м — 5:7, 6:2, 7:5. В итоге Бьянка стала чемпионкой того турнира, а через несколько недель выиграла и US Open — 2019.

Победительница встречи в полуфинале турнира сыграет либо с Симоной Халеп (Румыния), либо с Амандой Анисимовой (США).

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 турнира WTA-250 в Бад-Хомбурге Дарья Касаткина — Бьянка Андрееску.