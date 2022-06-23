Григор Димитров в шутку попросил Рафаэля Надаля стать его тренером. Тот отреагировал

Трёхкратный полуфиналист турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира болгарин Григор Димитров и 22-кратный чемпион ТБШ Рафаэль Надаль пообщались на платформе FanJolt. Димитров в шутку попросил Надаля стать его тренером в будущем.
«Как насчёт этого? Предположим, ты закончил карьеру, скажем, через 10 лет. Я позвоню тебе и спрошу: «Рафа, можешь поехать со мной на три турнира с грунтовым покрытием?» — приводит слова Григора Daily Express.
Надаль выждал секунду, а затем в шутку ответил: «Я очень дорогой» и засмеялся.
«Я оплачу два турнира, а на третий ты поедешь бесплатно», — не сдавался Димитров.
«Не знаю, смогу ли помочь. Но, конечно, я сделаю всё возможное, чтобы помочь. Если ты выиграешь титул, мы устроим большую вечеринку. Это моя единственная просьба», — ответил Рафаэль.
USTA официально допустила россиян до участия в US Open:
- 23 июня 2022
-
14:34
-
14:00
-
13:25
-
13:01
-
13:01
-
12:26
-
12:12
-
12:01
-
11:35
-
11:11
-
10:51
-
10:06
-
09:46
-
09:28
-
08:36
-
08:28
-
08:21
-
08:16
-
08:07
-
08:04
-
07:27
-
01:58
-
00:44
- 22 июня 2022
-
23:56
-
23:05
-
22:49
-
22:23
-
21:59
-
21:38
-
21:25
-
21:18
-
20:52
-
20:27
-
19:53
-
18:54