Григор Димитров в шутку попросил Рафаэля Надаля стать его тренером. Тот отреагировал

Трёхкратный полуфиналист турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира болгарин Григор Димитров и 22-кратный чемпион ТБШ Рафаэль Надаль пообщались на платформе FanJolt. Димитров в шутку попросил Надаля стать его тренером в будущем.

«Как насчёт этого? Предположим, ты закончил карьеру, скажем, через 10 лет. Я позвоню тебе и спрошу: «Рафа, можешь поехать со мной на три турнира с грунтовым покрытием?» — приводит слова Григора Daily Express.

Надаль выждал секунду, а затем в шутку ответил: «Я очень дорогой» и засмеялся.

«Я оплачу два турнира, а на третий ты поедешь бесплатно», — не сдавался Димитров.

«Не знаю, смогу ли помочь. Но, конечно, я сделаю всё возможное, чтобы помочь. Если ты выиграешь титул, мы устроим большую вечеринку. Это моя единственная просьба», — ответил Рафаэль.

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