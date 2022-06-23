Баутиста-Агут: в матче с Медведевым я очень хорошо сыграл, более убедительно

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут прокомментировал выход в полуфинал турнира на Мальорке (Испания). В четвертьфинале он обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 6:2, 6:2.



«Мне нужно было очень хорошо сыграть, чтобы победить Даниила, он — первая ракетка мира, чемпион прошлого турнира на Мальорке. Он обыграл меня несколько дней назад. Я провёл цельный матч. Сегодня я сыграл более убедительно, здорово бил, очень солидно. Я думаю, что действительно провёл очень хороший матч.



Нужно быть уверенным в себе, верить, что можешь победить. На прошлой неделе так не было. Сегодня я играл с уверенностью в своих силах. Я знал, что, если проведу хороший матч, у меня будут шансы. Так и получилось», — сказал испанец после матча.