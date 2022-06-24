Андрееску прокомментировала победу над Касаткиной на турнире в Бад-Хомбурге

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску прокомментировала выход в полуфинал турнира в Бад-Хомбурге (Германия). В матче 1/4 финала она обыграла россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:4, 6:1.



«Целью всегда является прогресс от матча к матчу. Важно продолжать становиться сильнее.



Выход в полуфинал — невероятное достижение! Я прошла через непростые времена. И такие вещи делают все подобные моменты стоящими», — сказала Андрееску после матча.



Продолжительность матча составила 1 час 22 минуты. За два сета Касаткина выполнила четыре эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из шести. На счету Андрееску три подачи навылет, две двойные ошибки и пять брейков при шести брейк-пойнтах.



В полуфинале Андрееску встретится с экс первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп. Призовой фонд соревнований в этом году составил € 203 024.

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