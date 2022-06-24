Серена Уильямс обратилась к Онс Жабер после снятия перед парным полуфиналом в Истбурне

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс обратилась к третьему номеру рейтинга WTA, представительнице Туниса Онс Жабер. Уильямс и Жабер выступали в парном разряде на травяном турнире в Истбурне (Великобритания), однако снялись перед полуфинальной встречей вследствие травмы правого колена у Жабер.

Серена пожелала Онс здоровья.

«Какая классная неделя с ещё более классной напарницей в Истбурне. Приятно вернуться на траву.

Онс, желаю скорейшего выздоровления. Следующая остановка — Уимблдон», — написала она в своих социальных сетях.

Уимблдонский теннисный турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля.

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