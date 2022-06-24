«Дикие волосы на лето». Паула Бадоса показала красивые снимки с фотосессии

Четвёртая ракетка мира, испанская теннисистка Паула Бадоса опубликовала новые фотографии в своих социальных сетях. Спортсменка опубликовала два кадра с фотосессии в летнем образе.

«Дикие волосы на лето», — подписала она снимки.

Фото: из личного архива паулы бадосы

Фото: из личного архива паулы бадосы

На Открытом чемпионате Франции, который проходил с 22 мая по 5 июня, Паула Бадоса добралась до третьего круга. В матче 1/16 финала «Ролан Гаррос» испанская спортсменка проиграла представительнице России Веронике Кудерметовой. Она не смогла закончить матч из-за травмы. В первом раунде Бадоса прошла француженку Фиону Ферро, а во втором — словенку Каю Юван. В настоящее время Паула готовится к Уимблдону, который пройдёт с 27 июня по 10 июля.

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