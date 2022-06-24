Вихлянцева сообщила, что не получала писем о недопуске на турнир ITF в Латвии

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева отреагировала на информацию, согласно которой россиянок и представительниц Беларуси не допустили на турнир ITF в Лиепае (Латвия). Ранее появилась информация, согласно которой спортсменкам прислали письма с настоятельной просьбой отказаться от участия в соревнованиях.
«Я так понимаю, игроки из России и Беларуси не могут выступить в Лиепае? И я не получала писем по этому поводу заранее», — написала Вихлянцева в соцсетях, опубликовав скриншот письма от ITF, в котором ничего не сказано о просьбе сняться.
Планировалось, что турнир ITF в Лиепае будет проходить в мае. Но из-за ситуации с российскими и белорусскими теннисистками его решили отложить. Теперь соревнования запланированы на вторую декаду июля.
Ранее стало известно, что россиян и белорусов не допустят на Уимблдон. Из-за этого ATP и WTA лишили Уимблдон рейтинговых очков.
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