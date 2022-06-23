Теннисисток из России и Беларуси не допустили на турнир ITF в Латвии

Латвийский теннисный союз отказал в допуске на турнир ITF в Лиепае россиянкам и представительницам Беларуси, сообщает журналист Янник Шнайдер. По его словам, организаторы турнира разослали письмо, в котором их попросили сняться с соревнований.



При этом в письме не говорится, будут ли их снимать в обязательном порядке. Но спортсменам сообщили, что они не смогут выступить ни на каких турнирах на территории Латвии.



Планировалось, что турнир ITF в Лиепае будет проходить в мае. Но из-за ситуации с российскими и белорусскими теннисистками его решили отложить. Теперь соревнования запланированы на вторую декаду июля.

Ранее стало известно, что россиян и белорусов не допустят на Уимблдон. Из-за этого ATP и WTA лишили Уимблдон рейтинговых очков.