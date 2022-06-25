Циципас прокомментировал свой выход в финал травяного турнира на Мальорке

Шестая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал выход в финал травяного турнира категории ATP-250 на Мальорке (Испания).

«Я уже играл в финале в неделю перед «Большим шлемом». Это было в Лионе в год, когда я вышел в финал «Ролан Гаррос» в 2021-м. Выход в финал и такая стабильность в матчах здорово помогли. В этот раз всё по-другому. Мы говорим о другом покрытии, так что посмотрим», — приводит слова Циципаса официальный сайт ATP.

Сегодня, 25 июня, Стефанос Циципас сыграет с 20-й ракеткой мира, испанским теннисистом Роберто Баутиста-Агутом в матче за титул турнира на Мальорке. Встреча начнётся в 16:00 по московскому времени.

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