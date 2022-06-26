«Неделю назад я не мог тренироваться». Алькарас — о проблемах с локтем перед Уимблдоном

Седьмая ракетка мира, 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о проблемах со своим локтем.

«Неделю назад я вообще не мог тренироваться. Даже сомневался, что я смогу нормально выступить. Но сейчас я тренируюсь и чувствую себя нормально.

Мы с тренерами работаем над тем, чтобы стать сильнее, особенно в движении и небольших деталях, которые важны на травяном покрытии. Стремимся играть агрессивнее, чем обычно.

Но многие игроки сейчас лучше меня на траве: Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Маттео Берреттини», — приводит слова Алькараса Tennis.com.

Напомним, Карлос Алькарас сыграет против немецкого теннисиста Яна-Леннарда Штруффа в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 27 июня, начало — в 12:00 мск.

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