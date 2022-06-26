Вице-президент Федерации тенниса Украины оценил решение ATP и WTA не отстранять россиян

Вице-президент Федерации тенниса Украины Евгений Зукин высказался о том, что ATP и WTA не стали отстранять игроков из России и Беларуси от всех турниров под своей эгидой.

«Конечно, мы поднимали вопрос того, чтобы исключить не только команды, но и отдельных игроков. Однако шансы на это изначально были очень низкими. Уверен, что в нынешних обстоятельствах требуется более жёсткая реакция.

Федерация тенниса Украины решила поддержать отстранения отдельных спортсменов. За это время они не стали чётко выражать свою позицию. Лично я считаю, что чёткая антивоенная позиция этих игроков принесла бы нам больше, чем их исключение. К сожалению, не случилось ни того, ни другого.

Лично я не удивлён, что ATP не стала отстранять игроков из этих стран. Теннис всегда ставил во главу угла коммерцию. Например, Новак Джокович даже после истории на Australian Open сделал всё, чтобы ATP одобрила решение о лишении Уимблдона очков.

Но, конечно, очень неприятно, что ITF не будет начислять очки за Уимблдон юниорам и колясочникам. Так они поддержали ATP и WTA», — приводит слова Зукина «Большой теннис Украины».

USTA официально допустила россиян до участия в US Open: