Головин — о месячных: на Уимблдоне непросто играть в белом, потому что везде фотографы

Бывшая 12-я ракетка мира, французская теннисистка русского происхождения Татьяна Головин прокомментировала дресс-код спортсменов на Уимблдоне, вспомнив про женские проблемы месячных. Напомним, теннисистки играют в белой форме.

«Теннисистки, которые приезжают на Уимблдон, постоянно об этом думают. Никто ничего не говорил, потому что не было никаких происшествий. Женщины просто как-то со всем справлялись. Думаю, организаторы серьёзно отнеслись бы к этой теме, если бы люди начали жаловаться.

Вообще спортсменкам непросто играть в белом, потому что везде есть фотографы, а ты скользишь по корту, падаешь, борешься, юбка задирается. Я всегда хотела носить что-нибудь более тёмное, чтобы чувствовать себя комфортнее», — приводит слова Головин The Telegraph.

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