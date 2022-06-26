Жабер рассказала о своём настрое перед Уимблдоном

Третья ракетка мира Онс Жабер, представляющая Тунис, поделилась ожиданиями от стартующего Уимблдона. Спортсменка предположила, что раньше из-за давления ей не удавалось добиться нужного результата.



«Перед «Ролан Гаррос» на меня оказывалось серьёзное давление. Тогда все ждали, что покажу хорошую игру. Но я не привыкла к подобным вещам. В итоге стала невидимкой. Но я постаралась сделать правильные выводы. Не стала играть слишком много матчей на траве, а готовилась к своей главной цели. Я стараюсь всегда выкладываться. На «Ролан Гаррос» не получилось. Но теперь, может, всё выйдет здорово на Уимблдоне», — цитирует Жабер TennisMajors.

Перед Уимблдоном Жабер сыграла в паре с Сереной Уильямс в Истбурне.