В WTA одним словом описали Серену Уильямс и Онс Жабер, которые играют в парном разряде
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Пресс-служба WTA оставила комментарий под постом третьей ракетки мира, тунисской теннисистки Онс Жабер, которая играет в паре с 23-кратной чемпионкой турниров «Большого шлема», представительницей США Сереной Уильямс на травяном турнире в Истбурне (Великобритания).
«Дрим-тим (команда мечты. — Прим. «Чемпионата»)», — отмечается в комментарии WTA.
Вчера, 22 июня, Серена Уильямс и Онс Жабер вышли в полуфинал турнира в Истбурне. Во встрече 1/4 финала они обыграли японку Суко Аояму и представительницу Тайваня Чжань Хаоцин со счётом 6:2, 6:4. В полуфинале они сыграют с парой Александра Крунич/Магда Линетт (Сербия/Польша).
Также посмотрите видео о том, как USTA официально допустила россиян до участия в US Open:
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