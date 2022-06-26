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Ник Кирьос высказался против пятисетового формата в парном разряде на Уимблдоне

Ник Кирьос высказался против пятисетового формата в парном разряде на Уимблдоне
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Австралийский теннисист Ник Кирьос, который выступит не только в одиночном, но и в парном разряде на предстоящем Уимблдоне, выступил против пятисетового формата проведения игр в парном разряде.

«Честно говоря, я не очень-то жду возможности сыграть в парном разряде в пяти сетах. Если быть предельно честным, то думаю, что это самая глупая вещь. Никто не хочет играть в парном разряде пять сетов, и никто не хочет смотреть это. Именно поэтому я не играл в парном разряде здесь (на Уимблдоне) раньше. Я всегда неплохо выступал здесь в одиночном разряде, поэтому в выходной день я не собираюсь играть потенциально пять сетов в парном», — приводит слова Кирьоса TennisHead.

Австралиец в Лондоне сыграет в паре со своим соотечественником Танаси Коккинакисом.

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