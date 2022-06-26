Тренер соперницы Уильямс на Уимблдоне: мы победим, Серена уже не на топ-уровне

Сэм Самик, тренер французской теннисистки Армони Тан, поделился ожиданиями от матча своей подопечной в первом круге Уимблдона. Первой соперницей 24-летней француженки станет американка Серена Уильямс. Тан дебютирует на Уимблдоне, а 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» Уильямс пропустила год.



«Конечно, Армони будет немного нервничать. Но, с другой стороны, играть в таком матче — просто фантастика. Сыграть с Сереной на Уимблдоне — очень ценный опыт. Это будет важным наследием для Армони. Многим теннисисткам никогда не выпадал такой шанс. Здорово, что Армони сыграет с ней до того, как Серена уйдёт из тенниса.



Серена сейчас не может быть на топ-уровне. Это невозможно, хотя это вовсе не значит, что она сыграет плохо. Тан не будет довольствоваться хорошей игрой и поражением. Послушайте, мы победим, мы приехали, чтобы обыграть Серену», — цитирует тренера TennisWorldUSA.

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