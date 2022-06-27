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Александр Зверев сократил отставание от Даниила Медведева в рейтинге ATP

Александр Зверев сократил отставание от Даниила Медведева в рейтинге ATP
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ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде. Вторая ракетка мира, немец Александр Зверев сократил отставание от лидера рейтинга, россиянина Даниила Медведева. В предыдущей версии рейтинга разрыв между Медведевым и Зверевым составлял 1130 очков, теперь он равен 925 очков.

Стефанос Циципас обошёл Каспера Рууда и вышел на пятое место. Андрей Рублёв остался восьмым, Карен Хачанов — 22-м, Аслан Карацев поднялся на 42-ю строчку.

Рейтинг ATP. 27 июня
1 (1). Даниил Медведев (Россия) — 7955.
2 (2). Александр Зверев (Германия) — 7030.
3 (3). Новак Джокович (Сербия) — 6770.
4 (4). Рафаэль Надаль (Испания) — 6525.
5 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5150.
6 (5). Каспер Рууд (Норвегия) — 5050.
7 (7). Карлос Алькарас (Испания) — 4890.
8 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 3870.
9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3760.
10 (10). Хуберт Хуркач (Польша) — 3735…
22 (22). Карен Хачанов (Россия) — 1755…
42 (43). Аслан Карацев (Россия) — 1068.

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