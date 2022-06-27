Александр Зверев сократил отставание от Даниила Медведева в рейтинге ATP

ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде. Вторая ракетка мира, немец Александр Зверев сократил отставание от лидера рейтинга, россиянина Даниила Медведева. В предыдущей версии рейтинга разрыв между Медведевым и Зверевым составлял 1130 очков, теперь он равен 925 очков.

Стефанос Циципас обошёл Каспера Рууда и вышел на пятое место. Андрей Рублёв остался восьмым, Карен Хачанов — 22-м, Аслан Карацев поднялся на 42-ю строчку.

Рейтинг ATP. 27 июня

1 (1). Даниил Медведев (Россия) — 7955.

2 (2). Александр Зверев (Германия) — 7030.

3 (3). Новак Джокович (Сербия) — 6770.

4 (4). Рафаэль Надаль (Испания) — 6525.

5 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5150.

6 (5). Каспер Рууд (Норвегия) — 5050.

7 (7). Карлос Алькарас (Испания) — 4890.

8 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 3870.

9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3760.

10 (10). Хуберт Хуркач (Польша) — 3735…

22 (22). Карен Хачанов (Россия) — 1755…

42 (43). Аслан Карацев (Россия) — 1068.

Рафаэль Надаль соревнуется на чемпионате Балеарских островов по гольфу: