Онс Жабер впервые в карьере вышла на второе место в рейтинге WTA

WTA опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисисток в женском одиночном разряде. Представительница Туниса Онс Жабер, которая в предыдущей версии рейтинга была третьей, поднялась на второе место. Это высшее достижение Жабер. Она уступает только первой ракетке мира, 21-летней польке Иге Свёнтек.
Дарья Касаткина осталась на 13-й строчке. Вероника Кудерметова поднялась на 21-е место, Екатерина Александрова опустилась на 30-е, Людмила Самсонова осталась 47-й.
Рейтинг WTA. 27 июня
1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 8576 очков.
2 (3). Онс Жабер (Тунис) — 4340.
3 (2). Анетт Контавейт (Эстония)— 4306.
4 (4). Паула Бадоса (Испания) — 4245.
5 (5). Мария Саккари (Греция) — 4205.
6 (6). Арина Соболенко (Беларусь) — 4046.
7 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 3777.
8 (8). Даниэль Коллинз (США) — 3255.
9 (9). Джессика Пегула (США) — 3156.
10 (10). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3015…
13 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 2645…
21 (22). Вероника Кудерметова (Россия) — 2045…
30 (28). Екатерина Александрова (Россия) — 1706…
47 (47). Людмила Самсонова (Россия) — 1210.
Рафаэль Надаль соревнуется на чемпионате Балеарских островов по гольфу:
- 27 июня 2022
-
07:44
-
07:38
-
07:21
-
03:54
-
00:53
-
00:45
-
00:44
- 26 июня 2022
-
23:59
-
23:18
-
22:59
-
22:29
-
22:16
-
22:11
-
21:53
-
21:53
-
21:41
-
21:08
-
20:57
-
20:37
-
20:26
-
20:12
-
19:48
-
19:38
-
19:36
-
19:07
-
18:55
-
17:59
-
17:44
-
17:39
-
17:25
-
15:35
-
13:59
-
13:40
-
13:27
-
13:17