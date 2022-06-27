Онс Жабер впервые в карьере вышла на второе место в рейтинге WTA

WTA опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисисток в женском одиночном разряде. Представительница Туниса Онс Жабер, которая в предыдущей версии рейтинга была третьей, поднялась на второе место. Это высшее достижение Жабер. Она уступает только первой ракетке мира, 21-летней польке Иге Свёнтек.

Дарья Касаткина осталась на 13-й строчке. Вероника Кудерметова поднялась на 21-е место, Екатерина Александрова опустилась на 30-е, Людмила Самсонова осталась 47-й.

Рейтинг WTA. 27 июня

1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 8576 очков.

2 (3). Онс Жабер (Тунис) — 4340.

3 (2). Анетт Контавейт (Эстония)— 4306.

4 (4). Паула Бадоса (Испания) — 4245.

5 (5). Мария Саккари (Греция) — 4205.

6 (6). Арина Соболенко (Беларусь) — 4046.

7 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 3777.

8 (8). Даниэль Коллинз (США) — 3255.

9 (9). Джессика Пегула (США) — 3156.

10 (10). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3015…

13 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 2645…

21 (22). Вероника Кудерметова (Россия) — 2045…

30 (28). Екатерина Александрова (Россия) — 1706…

47 (47). Людмила Самсонова (Россия) — 1210.

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