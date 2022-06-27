Рафаэль Надаль опубликовал пост перед стартом Уимблдона

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль опубликовал новый пост в своих социальных сетях. Сегодня, 27 июня, начнётся Уимблдонский теннисный турнир 2022 года, в котором Надаль примет участие. Турнир завершится 10 июля.

«Хорошо потренировался. С нетерпением ожидаю начала турнира», — написал Рафаэль.

Фото: из личного архива рафаэля надаля

Фото: из личного архива рафаэля надаля

Фото: из личного архива рафаэля надаля

Напомним, 36-летний Рафаэль Надаль дважды выигрывал Уимблдон, а именно в 2008 и в 2010 годах. Также он 14 раз выиграл Открытый чемпионат Франции («Ролан Гаррос»), четырежды — Открытый чемпионат США (US Open) и дважды — Открытый чемпионат Австралии (Australian Open).

Рафаэль Надаль соревнуется на чемпионате Балеарских островов по гольфу: