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Даниил Медведев и Бастиан Швайнштайгер сыграли в гольф. Фото

Даниил Медведев и Бастиан Швайнштайгер сыграли в гольф. Фото
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Первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев опубликовал новые фотографии в своих социальных сетях. На снимках Медведев изображён с чемпионом мира 2014 года по футболу в составе сборной Германии Бастианом Швайнштайгером. Теннисист и футболист сыграли в гольф.

«Не могу покинуть траву. Весёлый день с Бастианом Швайнштайгером», — подписал фотографии Медведев.

Фото: из личного архива даниила медведева

Фото: из личного архива даниила медведева

Фото: из личного архива даниила медведева

Напомним, Даниил Медведев вынужден пропустить Уимблдонский теннисный турнир, который начнётся сегодня, 27 июня, и закончится 10 июля. Организаторы Уимблдона приняли решение отстранить российских и белорусских игроков, несмотря на то что это идёт вразрез с позицией ATP и WTA, разрешающих спортсменам выступать в нейтральном статусе.

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