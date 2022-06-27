Алькарас про отстранение Медведева от Уимблдона: жаль, что его не будет на турнире

Седьмая ракетка мира 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал отсутствие первой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева на Уимблдоне 2022.

«Для турнира трудно не допустить первую ракетку мира. Все хотят видеть игру номера один на каждом турнире. Жаль, что на турнире не будет одного из лучших игроков в мире. Это все, что я могу сказать», — приводит слова Карлоса Tennis World Usa.

Напомним, что Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) заявила, что отстраняет от Уимблдона спортсменов из России и Белоруссии, из-за решения организаторов турнира ATP и WTA лишили Уимблдон рейтинговых очков.

Карлос Алькарас сегодня в первом круге Уимблдона встретится с немцем Ян-Леннардом Штруффом. Призовой фонд турнира составил £ 40 350 000.