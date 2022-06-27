Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Каспер Рууд предположил, что будет, когда Федерер, Надаль и Джокович закончат карьеру

Каспер Рууд предположил, что будет, когда Федерер, Надаль и Джокович закончат карьеру
Комментарии

Шестая ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд рассказал, что, по его мнению, ожидает мужской теннис, когда из спорта уйдут Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович, которые в общей сложности завоевали 62 титула «Большого шлема» в мужском одиночном разряде.

«Когда Надаль, Джокович и Федерер, к несчастью для всех нас, уйдут на пенсию, теннис, мне кажется, станет немного более «открытым» для тех, кто в состоянии брать большие титулы. Может, образуется группа игроков, которые будут бороться за большее количество крупных титулов.

Надеюсь, я смогу стать одним из таких игроков. Посмотрим, что ожидает нас в будущем. Но это даёт мне веру в себя, в то, что я могу быть частью этой группы», — приводит слова Рууда Eurosport.

Джокович начинает погоню за Надалем. Полный расклад сетки знаменитого серба на Уимблдоне Джокович начинает погоню за Надалем. Полный расклад сетки знаменитого серба на Уимблдоне

Рафаэль Надаль соревнуется на чемпионате Балеарских островов по гольфу:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022