Каспер Рууд предположил, что будет, когда Федерер, Надаль и Джокович закончат карьеру

Шестая ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд рассказал, что, по его мнению, ожидает мужской теннис, когда из спорта уйдут Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович, которые в общей сложности завоевали 62 титула «Большого шлема» в мужском одиночном разряде.

«Когда Надаль, Джокович и Федерер, к несчастью для всех нас, уйдут на пенсию, теннис, мне кажется, станет немного более «открытым» для тех, кто в состоянии брать большие титулы. Может, образуется группа игроков, которые будут бороться за большее количество крупных титулов.

Надеюсь, я смогу стать одним из таких игроков. Посмотрим, что ожидает нас в будущем. Но это даёт мне веру в себя, в то, что я могу быть частью этой группы», — приводит слова Рууда Eurosport.

Рафаэль Надаль соревнуется на чемпионате Балеарских островов по гольфу: