Марион Бартоли — о Надале: никогда, абсолютно никогда, нельзя списывать его

Бывшая французская теннисистка, победительница Уимблдона-2013 Марион Бартоли рассказала почему никогда нельзя списывать со счетом испанского теннисиста Рафаэля Надаля.

«На Открытом чемпионате Австралии, когда он возвращался после травмы, никто из нас не давал Надалю даже одного шанса. На Ролан-Гаррос, со всем, что произошло в Риме, никто из нас не давал ему шанса. Я не хочу списывать его, потому что он определенно удивит нас.



Вы никогда, абсолютно никогда, не сможете списывать его. Рафа выходит на корт пока думает и знает, что у него есть шанс выиграть титул», — приводит слова Марион Бартоли TennisMajors.

Рафаэль Надаль завтра, 28 июня, в первом круге Уимблдона встретится с аргентинцем Франсиско Серундоло.