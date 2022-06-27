«Счастливые воспоминания». Мария Шарапова опубликовала ретрофото с Уимблдона

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала в социальных сетях ретроспективное фото в честь старта Уимблдона-2022.

«Нетипичный понедельник. Счастливые воспоминания», — подписала снимок Шарапова, использовав эмодзи «трава».

Фото: из личного архива Марии Шараповой

Напомним, Шарапова выигрывала Уимблдон в 2004 году, тогда ей было 17 лет. В финале соревнований Мария разгромила американку Серену Уильямс со счётом 6:1, 6:4. Шарапова до сих пор является самой молодой финалисткой турниров «Большого шлема».

В конце апреля стало известно, что Шарапова и её жених, британский бизнесмен Алекс Гилкс ждут первенца.