Прошлогодний полуфиналист Хуркач потерпел тяжелейшее поражение на старте Уимблдона

10-я ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач неожиданно не сумел пробиться во второй круг Уимблдона-2022.
На старте соревнований прошлогодний полуфиналист Хуркач (7) отыгрался с 0:2 по сетам в матче с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной, однако на тай-брейке пятой партии упустил победу. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:4, 5:7, 2:6, 7:6 (10:8) в пользу испанца.
Отметим, что в третьем сете у Давидович-Фокины был тройной матчбол, он вёл со счётом 5:3 (40:0) на своей подаче, однако именно в этот момент испанец ошибся на твинере, что стало переломным моментом игры. Хуркач довёл счёт в третьей партии сначала до 5:5, а после перерыва из-за дождя выиграл сет (7:5). В пятом сете Хуберт дважды выходил вперёд с брейком и даже подавал на матч, но упустил это преимущество, как и перевел в два мини-брейка на решающем тай-брейке — там поляк вёл со счётом 6:3, а затем и 7:4.
Встреча теннисистов продлилась 3 часа 34 минуты. Хуркач 21 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из девяти. На счету испанца пять эйсов, восемь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.
В следующем раунде Давидович-Фокина сразится с победителем матча Федерико Кория (Аргентина) — Иржи Веселы (Чехия).
- 27 июня 2022
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