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Джокович: теперь у меня по 80 побед на турнирах «Большого шлема», давайте дойдём до 100

Джокович: теперь у меня по 80 побед на турнирах «Большого шлема», давайте дойдём до 100
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал новое историческое достижение.

Джокович стал первым теннисистом в истории, которому удалось одержать минимум 80 побед на всех четырёх ТБШ.

Это произошло после выхода Джоковича во второй раунд Уимблдона-2022. Напомним, на старте Новак обыграл представителя Южной Кореи Квон Сон У со счётом 6:3, 3:6, 6:3, 6:4. Для титулованного серба эта победа стала 80-й в Лондоне.

«Я многим обязан этому виду спорта. Я уже не молодой парень, но любовь и страсть к теннису всё ещё горит во мне.

На данном этапе карьеры я стараюсь сохранять все свои силы для турниров «Большого шлема». Теперь у меня по 80 побед, давайте дойдём до 100», — сказал Джокович в интервью на корте.

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