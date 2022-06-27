Радукану рассказала об эмоциях от выхода во второй круг Уимблдона

Британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала выход во второй круг Уимблдона. Чемпионка US Open 2021 года в матче первого круга обыграла представительницу Бельгии Элисон Ван Эйтванк со счётом 6:4, 6:4.
«Это удивительное, особенное чувство. Я рада, что вернулась на Уимблдон. Я чувствовала поддержку болельщиков с первой минуты, как вышла на корт. Хочу сказать спасибо каждому, кто меня здесь поддерживал. Всем, кто поддерживал в тяжёлые времена. Все проблемы стоили того, чтобы оказаться сегодня на главном корте и одержать победу», — сказала Радукану после матча.
В следующем раунде Эмма сразится с Каролин Гарсией из Франции. Общий призовой фонд Уимблдона-2022 составил £ 40 350 000. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру Эшли Барти.
- 27 июня 2022
-
23:02
-
22:53
-
22:44
-
22:34
-
22:30
-
22:09
-
21:46
-
21:27
-
21:04
-
20:43
-
20:43
-
20:18
-
20:16
-
20:13
-
19:53
-
19:35
-
19:31
-
19:29
-
18:50
-
18:50
-
18:36
-
18:26
-
18:21
-
18:08
-
18:08
-
17:50
-
17:31
-
17:30
-
16:29
-
16:27
-
16:01
-
15:54
-
14:53
-
14:49
-
14:42