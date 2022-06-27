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Радукану рассказала об эмоциях от выхода во второй круг Уимблдона

Радукану рассказала об эмоциях от выхода во второй круг Уимблдона
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Британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала выход во второй круг Уимблдона. Чемпионка US Open 2021 года в матче первого круга обыграла представительницу Бельгии Элисон Ван Эйтванк со счётом 6:4, 6:4.

«Это удивительное, особенное чувство. Я рада, что вернулась на Уимблдон. Я чувствовала поддержку болельщиков с первой минуты, как вышла на корт. Хочу сказать спасибо каждому, кто меня здесь поддерживал. Всем, кто поддерживал в тяжёлые времена. Все проблемы стоили того, чтобы оказаться сегодня на главном корте и одержать победу», — сказала Радукану после матча.

В следующем раунде Эмма сразится с Каролин Гарсией из Франции. Общий призовой фонд Уимблдона-2022 составил £ 40 350 000. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру Эшли Барти.

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