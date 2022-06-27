Синнер обыграл Вавринку и вышел во второй круг Уимблдона

Итальянский теннисист Янник Синнер вышел во второй круг Уимблдона. На старте турнира он обыграл швейцарца Стэна Вавринку. Встреча закончилась со счётом 7:5, 4:6, 6:3, 6:2. Соперники провели на корте 2 часа 41 минуту.



13-я ракетка мира Синнер выполнил восемь эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 15. Его соперник, занимающий 267-е место в рейтинге ATP, сделал 10 эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал два брейк-пойнта из пяти.



Следующим соперником Синнера будет победитель матча Даниэль Альтмайер (Германия) — Микаэль Имер (Швеция).



Общий призовой фонд Уимблдона-2022 составил £ 40 350 000. Его действующим чемпионом является серб Новак Джокович. Российских и белорусских теннисистов не допустили к турниру.