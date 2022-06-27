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Маррей рассказал об эмоциях от победы в матче первого круга Уимблдона

Маррей рассказал об эмоциях от победы в матче первого круга Уимблдона
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Шотландский теннисист Энди Маррей прокомментировал выход во второй круг Уимблдона. В матче первого круга он обыграл австралийца Джеймса Дакворта со счётом 4:6, 6:3, 6:2, 6:4.

«Было здорово вернуться на корт здесь при заполненных трибунах. Невероятная атмосфера. Очевидно, что я постепенно набираю форму. Не знаю, сколько у меня ещё будет шансов сыграть здесь, на этом корте. Поэтому хочу получить от этого максимум, хочу добиться всего, когда оказываюсь на этом корте.

Я рад, что прошёл дальше. Надеюсь, у меня будет здесь ещё один матч через несколько дней.

Думаю, что я хорошо отреагировал на проигранный первый сет. Дакворт любит играть на траве. Он вернулся после операции на бедре, которую прошёл в январе, и играл здорово», — сказал Маррей после матча.

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