Тим Хенмэн оценил шансы 40-летней Серены Уильямс выиграть Уимблдон

Шестикратный полуфиналист турниров «Большого шлема», бывшая четвёртая ракетка мира, британец Тим Хенмэн рассказал, что думает по поводу шансов 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» Серены Уильямс одержать победу на Уимблдоне 2022 года. Турнир проходит с 27 июня по 10 июля.

«По моему мнению, это будет сложно. Хотя всё возможно, если учесть все её достижения на траве. Но я бы назвал её аутсайдером, а не одним из фаворитов на данном этапе», — приводит слова Хенмэна Insider.

Напомним, 40-летняя Серена Уильямс не играла в одиночном разряде с Уимблдона-2021. На минувшей неделе она провела два матча в парном разряде с Онс Жабер в Истбурне. Пара снялась перед полуфиналом из-за травмы колена у Жабер.

Как Серена Уильямс готовится к Уимблдону: