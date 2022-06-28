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Тим Хенмэн оценил шансы 40-летней Серены Уильямс выиграть Уимблдон

Тим Хенмэн оценил шансы 40-летней Серены Уильямс выиграть Уимблдон
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Шестикратный полуфиналист турниров «Большого шлема», бывшая четвёртая ракетка мира, британец Тим Хенмэн рассказал, что думает по поводу шансов 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» Серены Уильямс одержать победу на Уимблдоне 2022 года. Турнир проходит с 27 июня по 10 июля.

«По моему мнению, это будет сложно. Хотя всё возможно, если учесть все её достижения на траве. Но я бы назвал её аутсайдером, а не одним из фаворитов на данном этапе», — приводит слова Хенмэна Insider.

Напомним, 40-летняя Серена Уильямс не играла в одиночном разряде с Уимблдона-2021. На минувшей неделе она провела два матча в парном разряде с Онс Жабер в Истбурне. Пара снялась перед полуфиналом из-за травмы колена у Жабер.

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Как Серена Уильямс готовится к Уимблдону:

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