Барбара Шетт дала совет Эмме Радукану по Уимблдону

Победительница трёх турниров WTA в одиночном разряде, бывшая седьмая ракетка мира Барбара Шетт дала совет чемпионке US Open 2021 года Эмме Радукану в отношении игры на Уимблдоне. Вчера, 27 июня, Радукану в первом круге Уимблдона обыграла представительницу Бельгии Элисон Ван Эйтванк со счётом 6:4, 6:4.
По словам Шетт, для успешного выступления на Уимблдоне 19-летней Радукану стоит сосредоточиться на самой себе.
«Ключ для неё, для Эммы, думаю, заключается в том, чтобы просто сосредоточиться на себе, не читать никаких газет, не участвовать во многих мероприятиях вокруг турнира, в значительной степени просто оставаться в настоящем», — цитирует её Eurosport.
Во втором раунде Эмма сразится с Каролин Гарсией (Франция).
Как Серена Уильямс готовится к Уимблдону:
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