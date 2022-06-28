Двукратная чемпионка ТБШ назвала 2 игроков, которые могут победить Джоковича на Уимблдоне

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде Алисия Молик высказала мнение, что австралиец Ник Кирьос и грек Стефанос Циципас в состоянии обыграть на Уимблдоне 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича. Сербский теннисист шесть раз выигрывал этот турнир.

«Ник Кирьос неожиданно рано начал травяной сезон. Считаю, он в состоянии победить Джоковича.

Единственный, кто, кроме него, может сделать это, — Стефанос Циципас. Он может стать опасным для Джоковича. Не слишком ли сильно психологически на него действует понимание того, что он фаворит, ведь он столько раз выигрывал здесь?» — приводит слова Молик пресс-служба Australian Open.

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