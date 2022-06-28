Украинка Ангелина Калинина рассказала, что ей трудно сосредоточиться во время игры

Украинская теннисистка Ангелина Калинина после победы в первом круге Уимблдона рассказала, что ей трудно сосредоточиться на игре.
«Трудно сосредоточиться во время игры, но мне важно, выиграю я или проиграю. Я иду дальше по турниру и смогу заработать больше, а значит, смогу помочь не только своей семье, но и другим людям из Украины. Сейчас я помогаю даже не друзьям, а незнакомым людям. Я не суперзвезда и могу помочь в меру своих возможностей. Это огромная мотивация. Очень благодарна болельщикам, которые пришли с флагом моей страны, чувствую, что я не одна», — сказала Ангелина на послематчевом интервью.
Ангелина Калинина в первом круге Уимблдона обыграла венгерку Анну Бондарь со счётом 4:6, 6:2, 6:4. Во втором круге украинка встретится со своей соотечественницей Лесей Цуренко.
- 28 июня 2022
-
13:14
-
13:00
-
12:48
-
12:05
-
11:48
-
11:29
-
11:16
-
11:00
-
10:54
-
10:30
-
10:16
-
09:50
-
09:45
-
09:40
-
09:27
-
09:23
-
09:06
-
09:02
-
09:01
-
08:28
-
08:12
-
08:03
-
07:34
-
02:43
-
00:46
-
00:32
-
00:18
-
00:06
- 27 июня 2022
-
23:59
-
23:36
-
23:18
-
23:15
-
23:02
-
22:53
-
22:44