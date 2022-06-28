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Украинка Ангелина Калинина рассказала, что ей трудно сосредоточиться во время игры

Украинка Ангелина Калинина рассказала, что ей трудно сосредоточиться во время игры
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Украинская теннисистка Ангелина Калинина после победы в первом круге Уимблдона рассказала, что ей трудно сосредоточиться на игре.

«Трудно сосредоточиться во время игры, но мне важно, выиграю я или проиграю. Я иду дальше по турниру и смогу заработать больше, а значит, смогу помочь не только своей семье, но и другим людям из Украины. Сейчас я помогаю даже не друзьям, а незнакомым людям. Я не суперзвезда и могу помочь в меру своих возможностей. Это огромная мотивация. Очень благодарна болельщикам, которые пришли с флагом моей страны, чувствую, что я не одна», — сказала Ангелина на послематчевом интервью.

Ангелина Калинина в первом круге Уимблдона обыграла венгерку Анну Бондарь со счётом 4:6, 6:2, 6:4. Во втором круге украинка встретится со своей соотечественницей Лесей Цуренко.

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