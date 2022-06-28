19-летняя Эмма Радукану сравнила себя с Рафаэлем Надалем

Чемпионка US Open 2021 года, 19-летняя британская теннисистка Эмма Радукану рассказала, что общего у неё с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Рафаэлем Надалем.
Вчера, 27 июня, Радукану обыграла бельгийку Элисон Ван Эйтванк в первом круге Уимблдона. На пресс-конференцию она пришла в майке с изображением быка в ярости — это личная эмблема Надаля.
«Я думаю, что Рафа просто олицетворяет собой борьбу, такую энергию. Это то, что привношу и я в игру.
Считаю, что у меня был тяжёлый год, это не секрет. Но это всё стоит того, чтобы просто выйти на центральный корт и одержать такую победу. Я очень рада быть здесь. Все уроки, которые я извлекла за последний год, пригодятся мне в будущем», — приводит слова Радукану Eurosport.
Как Серена Уильямс готовится к Уимблдону:
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