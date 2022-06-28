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Маттео Берреттини снялся с Уимблдона из-за положительного теста на COVID-19

Маттео Берреттини снялся с Уимблдона из-за положительного теста на COVID-19
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Итальянский теннисист Маттео Берреттини в своих социальных сетях написал, что вынужден сняться с Уимблдона из-за положительного теста на коронавирус.

«Я с разбитым сердцем объявляю, что мне нужно отказаться от Уимблдона из-за положительного теста на COVID-19. У меня были симптомы гриппа, и последние несколько дней я был изолирован. Несмотря на то что симптомы не были серьёзными, я решил, что сегодня утром нужно сдать ещё один тест, чтобы защитить здоровье и безопасность моих коллег-участников и всех остальных участников турнира. У меня нет слов, чтобы описать разочарование, которое я чувствую. Мечта на этот год закончилась, но я вернусь сильнее. Спасибо за поддержку», — написал Маттео Берреттини.

Сегодня, 28 июня, Маттео должен был сыграть с чилийцем Кристьяном Гарином.

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