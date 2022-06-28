Бенуа Пэр признался, что испытывает отвращение к теннису

Французский теннисист Бенуа Пэр признался, что испытывает сильное отвращение к теннису, из-за чего стал меньше играть и появляться на турнирах. Сейчас теннисист обратился с этой проблемой к психологу.
«Всё из-за моего психического состояния, в котором я нахожусь какое-то время. Я испытываю отвращение к теннису. Обсуждаю это со специалистами и пытаюсь разобраться. Мне противно, когда я иду на корт. В последнее время, как только я ступил на него, я хотел бежать, так что не было смысла туда идти. Тот факт, что я проиграл здесь, на Уимблдоне, был предсказуем.
Я работаю с психологом и гипнотерапевтом. Хожу к ним, потому что не чувствую себя сейчас счастливым. Для этого я взял перерыв, чтобы снова почувствовать вкус и открыть в себе любовь к теннису», — приводит слова Бенуа издание L'Équipe.
Вчера, 27 июня, Бенуа Пэр проиграл в первом круге Уимблдона французу Кентену Алису со счётом 6:4, 1:6, 2:6, 4:6.
- 28 июня 2022
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