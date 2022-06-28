Паула Бадоса с разгромной победы стартовала на Уимблдоне-2022
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Четвёртая ракетка мира, испанская теннисистка Паула Бадоса успешно стартовала на Уимблдоне-2022.
В матче первого круга Бадоса (4) уверенно обыграла представительницу США Луизу Чирико (Q) со счётом 6:2, 6:1. Встреча продлилась 57 минут. Бадоса ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Чирико один эйс, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.
Следующей соперницей Бадосы станет победительница матча Ирина Бара (Румыния) — Хлоэ Паке (Франция).
Общий призовой фонд Уимблдона-2022 составил £ 40 350 000. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру австралийка Эшли Барти.
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