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Паула Бадоса с разгромной победы стартовала на Уимблдоне-2022

Паула Бадоса с разгромной победы стартовала на Уимблдоне-2022
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Четвёртая ракетка мира, испанская теннисистка Паула Бадоса успешно стартовала на Уимблдоне-2022.

В матче первого круга Бадоса (4) уверенно обыграла представительницу США Луизу Чирико (Q) со счётом 6:2, 6:1. Встреча продлилась 57 минут. Бадоса ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Чирико один эйс, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

Следующей соперницей Бадосы станет победительница матча Ирина Бара (Румыния) — Хлоэ Паке (Франция).

Общий призовой фонд Уимблдона-2022 составил £ 40 350 000. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру австралийка Эшли Барти.

Уимблдон (ж). 1-й круг
28 июня 2022, вторник. 16:05 МСК
Паула Бадоса
4
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		1  
         
Луиза Чирико
236
США
Луиза Чирико
Л. Чирико
Комментарии
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