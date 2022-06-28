Кирьос признался, что плюнул в сторону фаната на Уимблдоне. Ник оправдал свои действия

40-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос признался, что плюнул в сторону фаната после выхода во второй круг Уимблдона-2022.

Напомним, на старте соревнований Кирьос в упорной борьбе обыграл представителя Великобритании Пола Джабба (WC, 219-я ракетка мира) со счётом 3:6, 6:1, 7:5, 6:7 (3:7), 7:5. По ходу игры Ник жаловался на оскорбления с трибун.

«В сторону человека, который меня оскорблял, – да. Я бы не стал так делать в сторону того, кто меня поддерживал.

Сегодня расистских оскорблений не было, но трибуны проявляли неуважение. И я молчал, пока мне не стали что-то кричать каждый раз, когда я играл на дальней стороне корта. Не знаю, нормально это или нет.

После того как я выиграл матч, я обратился к этому человеку… Я долго получал от него ненависть и негатив. Ощущение, что он пришёл на матч, чтобы проявить своё неуважение, а не поддержать кого-то», — приводит слова Кирьоса Eurosport.uk.