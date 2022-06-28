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Денис Шаповалов выиграл непростой матч в первом круге Уимблдона-2022

Денис Шаповалов выиграл непростой матч в первом круге Уимблдона-2022
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16-я ракетка мира, канадский теннисист Денис Шаповалов пробился во второй круг Уимблдона-2022.

На старте соревнований прошлогодний полуфиналист Шаповалов (13) в упорной борьбе обыграл француза Артура Риндеркнеша (62-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:7 (6:8), 6:7 (4:7), 6:4, 6:1. Встреча продлилась 3 часа 26 минут. Шаповалов 20 раз подал навылет, допустил 12 двойных ошибок и реализовал семь брейк-пойнтов из 14. На счету Риндеркнеша 12 эйсов, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из шести.

Следующим соперником Шаповалова станет представитель США Брэндон Накашима.

Общий призовой фонд текущего Уимблдона составил £ 40 350 000. Действующим чемпионом соревнований является серб Новак Джокович. Теннисистам не начислят рейтинговых очков за выступление в Лондоне из-за санкций ATP в связи с отстранением россиян и белорусов.

Уимблдон (м). 1-й круг
28 июня 2022, вторник. 19:05 МСК
Денис Шаповалов
16
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		6 6 6 4 6 6
1 		7 8 7 7 4 1
             
Артур Риндеркнеш
62
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
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