Надаль высказался о снятии Берреттини с Уимблдона из-за ковида. Он контактировал с Маттео

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль отреагировал на снятие прошлогоднего финалиста, итальянца Маттео Берреттини с Уимблдона-2022. Причиной такого решения стал положительный тест на коронавирус. Примечательно, что Надаль провёл совместную тренировку с Берреттини на кортах Уимблдона.
«На свежем воздухе трудно поддерживать тесный контакт с человеком. Произойти может всё, но на данный момент я чувствую себя великолепно.
Главное, мне его очень жаль. Я представляю, как трудно ему сейчас.
Маттео был болен пару дней, он сам должен был решить, проходить тест или нет. В случае положительного результата вы выбываете. Мы можем сколько угодно обсуждать эти правила, но должны им следовать, если бы не это, мир погрузился бы в катастрофу», — сказал Надаль на пресс-конференции после выхода во второй круг Уимблдона.
Напомним, в стартовом матче Надаль (2) обыграл представителя Аргентины Франсиско Серундоло со счётом 6:4, 6:3, 3:6, 6:4.
- 28 июня 2022
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