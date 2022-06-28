Надаль высказался о снятии Берреттини с Уимблдона из-за ковида. Он контактировал с Маттео

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль отреагировал на снятие прошлогоднего финалиста, итальянца Маттео Берреттини с Уимблдона-2022. Причиной такого решения стал положительный тест на коронавирус. Примечательно, что Надаль провёл совместную тренировку с Берреттини на кортах Уимблдона.

«На свежем воздухе трудно поддерживать тесный контакт с человеком. Произойти может всё, но на данный момент я чувствую себя великолепно.

Главное, мне его очень жаль. Я представляю, как трудно ему сейчас.

Маттео был болен пару дней, он сам должен был решить, проходить тест или нет. В случае положительного результата вы выбываете. Мы можем сколько угодно обсуждать эти правила, но должны им следовать, если бы не это, мир погрузился бы в катастрофу», — сказал Надаль на пресс-конференции после выхода во второй круг Уимблдона.

Напомним, в стартовом матче Надаль (2) обыграл представителя Аргентины Франсиско Серундоло со счётом 6:4, 6:3, 3:6, 6:4.