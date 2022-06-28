«Вот если бы русских не забанили…» Почему Уимблдон стремительно теряет звёзд?

Ещё идёт первый круг, а уже семь топ-теннисистов вне игры. И при чём здесь отстранение наших.

Решение организаторов Уимблдона не допустить к розыгрышу-2022 всех теннисистов из России и Беларуси привело к тому, что мужской турнир сразу же лишился двух представителей топ-10 – первой ракетки мира Даниила Медведева и Андрея Рублёва, занимающего сейчас восьмое место. Также оказалось, что травма ноги Александра Зверева из Германии (2), полученная им в полуфинале «Ролан Гаррос», довольно серьёзная, и он тоже пропускает главное соревнование на траве. А значит, впервые с введения рейтинга ATP, а именно с 1973 года, на Уимблдоне не сыграют ни первая, ни вторая ракетки мира. Однако на этом проблемы с составом топ-игроков на Открытом чемпионате Великобритании не закончились. Ещё до окончания 1-го круга Уимблдон потерял ещё несколько звёзд.

Многих специалистов и болельщиков удивило в понедельник неуверенное выступление седьмой ракетки мира Карлоса Алькараса. 19-летний испанец лишь в концовке 5-го сета сумел дожать за 4 часа 11 минут немца Ян-Леннарда Штруффа, который вёл по счёту весь матч – 1:0 и 2:1 по сетам. А вот прошлогодний полуфиналист Хуберт Хуркач из Польши со своим соперником так и не смог справиться. 10-й номер мирового рейтинга, только что выигравший в Галле в финале у Даниила Медведева, потерпел поражение в пяти сетах от испанца с русскими корнями Алехандро Давидович-Фокины. Сошёл с дистанции и испанец Пабло Карреньо-Буста, занимающий 20-е место в рейтинге ATP.

Но дело не только в поражениях топ-игроков на корте. В понедельник с турнира снялся полуфиналист недавнего «Ролан Гаррос», чемпион US Open – 2014 и ныне 17-я ракетка мира хорват Марин Чилич. Причина – привычная для 2020-го, но уже забытая в последние месяцы – коронавирусная инфекция. Всё бы ничего, если бы этот случай был единственным. Буквально на следующий день прогремела сенсация – с турнира всё из-за того же ковида снялся прошлогодний финалист – итальянец Маттео Берреттини, занимающий 11-ю строчку в мировом рейтинге.

В своих соцсетях Маттео оставил душераздирающее сообщение: «Я с разбитым сердцем объявляю, что мне нужно отказаться от Уимблдона из-за положительного теста на COVID-19. У меня были симптомы гриппа, и последние несколько дней я был изолирован. Несмотря на то что симптомы не были серьёзными, я решил, что сегодня утром нужно сдать ещё один тест, чтобы защитить здоровье и безопасность моих коллег-участников и всех остальных участников турнира. У меня нет слов, чтобы описать разочарование, которое я чувствую. Мечта на этот год закончилась, но я вернусь сильнее. Спасибо за поддержку».

Берреттини считался одним из главных фаворитов нынешнего турнира не только потому, что в прошлом году сражался в финале с Джоковичем, но и поскольку в этом году успел завоевать два титула на траве – Штутгарт и Лондон. После серии из девяти побед на траве Маттео планомерно готовился к Уимблдону и, в частности, тренировался с топовыми игроками, включая Рафаэля Надаля и Новака Джоковича. Трудно сказать, в какой конкретно момент Берреттини подхватил коронавирус и заразил ли кого-то из своих звёздных спаррингов. Поклонникам многократных чемпионов «Шлемов» остаётся лишь надеяться, что у их любимцев хороший иммунитет.

Тренировка Берреттини с Джоковичем Фото: Steven Paston/Getty Images

Интересно, что в кулуарах тут же начались обсуждения – что на Уимблдоне-2022 может начаться эпидемия. И одной из причин, как ни странно, является бан российских и белорусских игроков. Известный американский журналист Джон Вертхейм в своих соцсетях написал догадку от бывшего игрока и посоветовал всем задуматься: «Вот если бы русских не забанили, Уимблдон должен был в этом году снова организовать нечто вроде «пузыря» со всеми правилами безопасности. Но они не захотели вводить ещё одно ограничение».

По всей видимости, речь идёт о том, что после скандала с недопуском наших игроков организаторы Уимблдона испугались, что дополнительные неудобства для теннисистов приведут к бойкоту соревнований. Звёзды 30 раз подумают, стоит ли им ехать на турнир, где не разыгрываются рейтинговые очки, если там снова будут тесты, маски и ограничения перемещений.

В итоге коронавирус бродит по Уимблдону, но, как видно по телетрансляциям и фотоснимкам, никто не соблюдает масочный режим и социальную дистанцию. Уже сейчас из топ-20 не хватает семи теннисистов. Продолжится ли этот список в ближайшее время?

Теннисисты топ-20, которых не будет во 2-м круге Уимблдона-2022:



1. Медведев (Россия) – недопуск организаторов

2. Зверев (Германия) – травма

8. Рублёв (Россия) – недопуск организаторов

10. Хуркач (Польша) – поражение в 1-м круге

11. Берреттини (Италия) – коронавирус

17. Чилич (Хорватия) – коронавирус

20. Карреньо-Буста (Испания) – поражение в 1-м круге

Уимблдон проходит с 27 июня по 10 июля на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».